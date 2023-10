Justin Lalieux raconte sa création d'Hikari et les météores, figurines 100 % belges et éco-responsables

Cette année, la Fédération Belge du jouet a attribué le titre de "meilleur jouet de l’année" dans la catégorie "actions figures" à Hikari et les météores, des figurines de super-héros faites en plastique recyclé, super-articulées et 100% made in Belgium. Une victoire symbolique pour Justin Lalieux, créateur de ce projet, qui travaille dessus depuis 2016.

Alors qu’il n’avait que 5 ans, Justin s’est fracturé le crâne et a eu une commotion cérébrale. Certains de ses proches lui ont rendu visite à l'hôpital et lui ont offert des cadeaux de bon rétablissement. Sans le faire exprès, il a reçu deux fois la même figurine articulée d’un personnage des Maîtres de l’univers. On lui a proposé d’échanger une des deux mais il a refusé, trop fasciné par le fait qu’elles soient toutes les deux similaires.

Pour lui, la naissance de "Hikari et les météores" remonte à ce moment bien précis car c'est depuis qu’il a reçu ses premières figurines qu’il est passionné par le côté sériel des jouets et qu’il rêve d’en faire lui-même. Il a toujours voulu devenir designer d’action figures mais a longtemps eu peur de se lancer : "À 35 ans, je me suis rendu compte que pour que quelque chose arrive dans ma vie, il fallait le faire et pas attendre que quelqu’un d’autre nous serve sur un plateau".

Il a alors commencé à travailler sur le monde d’Hikari et les météores, qui avant d’adopter ce titre, s’appelait "Ninjas secrets". Sur le papier, il le dit lui-même, son projet paraissait trop ambitieux voire impossible : "On ne peut pas fabriquer en Belgique une gamme d’action figures compétitive sur le marché à 24,90 euros, avec un accessoire, un personnage et une tiny house, c’est un peu la folie". Sans oublier qu’il s’agit d’une des premières, si pas de la première figurine super-articulée en plastique recyclé et recyclable.

Quand il a commencé à travailler en tant que designer, Justin s’est rendu compte qu’il avait un impact négatif dans la production mondiale. "Je faisais des objets qui avaient une durée de vie courte. Je me suis dit que je ne ferais plus jamais ça, et que je ne ferais plus que des objets responsables. Et si je n’arrive plus à en vivre alors je ferai un autre métier", explique-t-il. Ainsi, vendre des produits écoresponsables est devenu un des grands objectifs de sa carrière.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a choisi de les faire fabriquer en Belgique. Ça n’a pas été une tâche facile. "Il a fallu trouver des gens aussi fous que moi", raconte-t-il. Il sait pourtant qu’il aurait pu faire bien plus simple : "Si j’avais voulu faire ça en Asie, il aurait suffi d’un mail et ça aurait été bon. Je suis sûr que ça m’aurait coûté deux fois moins cher mais on voulait vraiment les faire d’une manière locale et responsable".