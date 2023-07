Justin Hawkins retenu comme chanteur de The Darkness après avoir dansé sur « Bohemian Rhapsody » de Queen dans un pub

Justin Hawkins s'est souvenu de l’audition qui lui a valu le rôle de frontman de The Darkness, qu’il occupe maintenant depuis deux décennies, expliquant que ce sont ses pas de danse qui ont séduit le groupe.

Comme il l’a expliqué dans une conversation avec Lyndsey Parker de Yahoo ! Entertainment, à la fin des années 90, il était claviériste et choriste dans un groupe avec son frère Dan Hawkins, mais pas encore sous la bannière de The Darkness.

Cependant, le groupe était à la recherche d'un chanteur officiel et n'était pas encore convaincu par les capacités de Justin pour ce poste, jusqu'à ce qu'il prouve, lors d'une soirée du Nouvel An, qu'il pouvait facilement capter l’attention de la foule.

"Tout le monde savait que je savais chanter", explique-t-il. "Je faisais des chœurs et j'avais déjà chanté dans des spectacles. Des trucs marrants quand j'étais beaucoup plus jeune... 18 ou 19 ans".

"Puis j'ai dansé sur " Bohemian Rhapsody " [de Queen] un soir de réveillon à la fin de l'année 1999 et ma performance a captivé le pub dans lequel nous nous trouvions. Mon frère [le guitariste Dan Hawkins] m'a dit : "Tu devrais être le leader", c'est ça.... (rires). Je me suis dit : "C'est bien ce que je disais".

Il admet avoir été un leader de groupe assez inhabituel à l'époque et poursuit : "J'ai toujours su ce que je voulais que mon leader fasse et, lorsque le groupe a cherché un leader, j'ai passé une audition. Mais l'idée que je me fais d'un frontman n’était pas la même que celle que se faisaient la plupart des gens qui essayaient de percer dans le monde de la musique à la fin des années 90. On était plus dans du Verve et du Radiohead, un peu plus de 'composition sérieuse faite de manière cool', et ce n'est vraiment pas ce que je fais (rires)". "