Justin Bieber pourrait vous sauver la vie: ces chansons qui aident à garder le rythme lors d’un massage cardiaque

Quand pratiquer un massage cardiaque ? “L’arrêt cardiaque n’est pas forcément synonyme d’absence de pouls. Si la personne est inconsciente et que sa respiration est anormale, il faut commencer le massage le plus rapidement possible et ensuite appeler le 112 en haut-parleur pour pouvoir continuer la RCP (réanimation cardiopulmonaire) tout en parlant aux secours”, explique Dr Alessandro Manara, chef du service des Urgences à la clinique Sainte-Elisabeth à Bruxelles. En cas de doute, il vaut toujours mieux commencer un massage cardiaque. La pire action c’est l’inaction. La seule chose que vous risquez c’est une côte cassée, ce qui se répare.