Justin Bieber est remonté sur scène après sa paralysie faciale soutenu par sa femme Hailey

C’est en Italie que Justin Bieber a de nouveau foulé la scène pour retrouver son public et c’est une excellente nouvelle. Le 10 juin, on apprenait via l’Instagram de l’artiste canadien qu’il souffrait du syndrome de Ramsay Hunt, une maladie qui avait provoqué une paralysie d’un côté de son visage. En pleine tournée "Justice tour", Justin Bieber a dû annuler ses dates et se mettre un peu en pause. Actuellement en Europe, ces longues semaines sans concerts sont derrière lui et c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a repris le micro.