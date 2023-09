Justice, roaming, digital… la Commission européenne resserre les liens avec l’Ukraine, la Moldavie et la Turquie

Tout d’abord, la reconnaissance mutuelle des jugements entre l’UE et l’Ukraine entre en vigueur vendredi, en vertu de la Convention de La Haye. Cette dernière garantit la reconnaissance internationale et l’exécution des jugements rendus par les tribunaux d’autres pays en matière civile et commerciale. Comme l’UE et l’Ukraine ont adhéré à la convention, cela signifie que les États membres de l’UE reconnaîtront les jugements de l’Ukraine et inversement. "Dans un monde de plus en plus globalisé, la mise en œuvre du droit ne peut être limitée par les frontières. Plus les pays seront nombreux à adhérer à la convention, plus nos jugements seront efficaces", a déclaré Didier Reynders, commissaire européen en charge de la Justice. "Les citoyens et les entreprises bénéficieront du traité, qui facilitera les échanges commerciaux et les investissements entre l’UE et l’Ukraine."