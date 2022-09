Justice et vengeance : la saison 4 de "La Servante Écarlate" arrive sur La Trois et Auvio

En dehors du destin de June, ce quatrième chapitre ose s'aventurer un peu plus en dehors des frontières de Gilead. Plusieurs personnages de la série se battent contre la dictature depuis l'extérieur. C'est le cas de Luke (O.T. Fagbenle), Moira (Samira Wiley), Emily (Alexis Beldel) et désormais Rita (Amanda Brugel) dont on suit les pérégrinations et la douloureuse reconstruction.

Car c'est bien de ça dont il est question dans cette saison 4 : soigner ses blessures, survivre au trauma, alors que l'enfer n'est qu'à quelques kilomètres… et que d'autres y sont toujours.

La Servante Écarlate, saison 4, dès le 8 septembre à 22h20 en simultané sur La Trois et Auvio.