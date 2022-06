Justice dévoile la toute première démo de leur hit "D.A.N.C.E."

Le duo français Justice vient de dévoiler la toute première démo de leur méga tube "D.A.N.C.E.": "le premier morceau que nous avons écrit lorsque nous avons commencé à travailler sur notre premier album". C’est justement pour célébrer les quinze ans de ce premier album, †, sorti le 11 juin 2007, que Justice a publié cette démo instrumentale.

D.A.N.C.E. qui met bout à bout plusieurs titres des chansons de Michael Jackson est un hommage vibrant et dansant au King of Pop. Cette chanson et plus globalement l’album † ont popularisé Justice et redynamisé la french touch, un peu en perte de vitesse après les glorieuses années Daft Punk, Air et Cassius.

Cette démo dévoilée pour la toute première fois figure sur un EP consacré à "D.A.N.C.E." qui comprend plusieurs édits et remixes du titre notamment ceux de MSTRKRFT ou encore Alan Braxe & Fred Falke.

A côté de ces réjouissances, Justice a entamé il y a plusieurs mois une procédure juridique à l’encontre de Justin Bieber, accusant la star canadienne de plagiat pour l’utilisation d’un "T" en forme de croix dans le visuel de son dernier album baptisé "Justice", un visuel très similaire au logo du duo français.