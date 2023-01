Juste quelqu’un de bien, une chanson de Kent offerte à Enzo Enzo sur un air de bicyclette

Pour cette année, Réal vous souhaite de vous ouvrir à de nouvelles et belles personnes, et pour cela, une chanson lui est immédiatement venue en tête : Juste quelqu’un de bien d’Enzo Enzo. Nous sommes au début de l’été 1993, une douce complainte envahit les ondes, celle de Körin Ternovtzeff plus connue sous le pseudo Enzo Enzo.​​​​​​​ Quelqu’un de bien c’est l’histoire d’une femme qui a déjà vécu une vie et qui en fait un bilan couleurs pastels. Le temps d’une chanson, elle s’arrête, et elle espère en toute simplicité avoir réussi ses relations d’amitiés, ses relations d’amour. Elle se penche sur la question de savoir si elle est quelqu’un de sincère qui n’a pas joué trop de rôles, et surtout elle souhaite que cette question-là, nous nous la posions aussi.

Juste quelqu’un de bien, c’est un cadeau… pas seulement à notre destination, mais c’est celui d’un autre chanteur à Enzo Enzo. Son compositeur, Kent, de son vrai nom Hervé Despesse, a fait sa jeunesse sur les scènes punks du milieu des années 1970 dans le groupe Starshooter… il est également auteur de romans et de bandes dessinées. Il est chez à Bruxelles en 1993 dans un studio, en plein mixage de son album D’un autre occident. A propos du mixage, il nous dit : "Dans ces moments-là, il y a toujours des moments très techniques où l’artiste s’ennuie. Du coup, j’en profitais pour travailler de nouvelles chansons dans une autre pièce, et Juste quelqu’un de bien a pris forme peu à peu, parmi d’autres. Le thème a dû venir de la mélodie, quelque chose de doux, de nostalgique".

Kent, confie écrire parfois ses propres chansons en en écoutant d’autres et en imaginant la suite… de manière consciente ou non, Juste Quelqu’un de bien est donc inspiré d’une chanson francophone que Kent adore, qui nous parle d’une bicyclette.