"Just My Luck" : loterie et tickets à gratter s’exposent à la Tour à Plomb

"L’argent ne fait pas le bonheur". Et pourtant, huit Belges sur dix jouent régulièrement aux jeux de loterie. L’exposition Just my luck explore l’univers de la chance, de la malchance et des tickets à gratter, au centre culturel Tour à Plomb à Bruxelles, jusqu’au 16 avril. Rencontre avec Katherine Longly, co-créatrice de l’exposition.

Suffirait-il d’un peu de chance pour voir tous nos rêves se réaliser ? C’est l’idée que proposent tous les jours les loteries. Mais que se cache-t-il derrière cette mode ancestrale ?

L’exposition propose de vrais témoignages, de personnes qui ont vu leur vie ou celle de proches basculer du jour au lendemain, pour le meilleur mais aussi pour le pire, avec un billet de loterie. Un travail journalistique qui raconte un pan de notre société, de ce à quoi elle aspire, de ses croyances et de son rapport à l’argent.