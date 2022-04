Just Mustard : "L’Irlande est un si petit pays qu’on se sent réellement connectés les uns avec les autres"

Vous allez bientôt reprendre la route et serez en tournée ce printemps avec Fontaines D.C., en Europe et aux Etats-Unis. Comment vous sentez-vous à l'approche de la tournée ?

Katie: On a vraiment hâte. On a déjà fait des trips d’une journée ou deux avant. On se réjouit de pouvoir tourner sur une plus longue période et d’autant plus avec Fontaines DC. On a déjà eu l’occasion de jouer avec eux par le passé et on est vraiment fans de leur musique. C’est un environnement très confortable et je me réjouis de les voir jouer.