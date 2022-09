Just Jaeckin : comment Emmanuelle est devenue une figure mythique des films érotiques ?

Contre toute attente, le film érotique Emmanuelle remporte un succès colossal dans les salles avec près de 9 millions d'entrées rien qu'en France.

Son réalisateur, Just Jaeckin, sort de l'ombre. Comment en est-on arrivé là ? Il faut remonter 3 ans en arrière, avec la sortie du film Un tango à Paris. Ce film érotique fait scandale mais "est estampillé auteur puisque c'est Berto Lucci et c'est avec Marlon Brando" précise Hugues Dayez. "Ce film donne des appétits à un type qui vient de la publicité : Yves Rousset-Rouard. Il veut se lancer dans le cinéma et trouver un film capable de surpasser Le dernier tango". Un ami lui conseille l'adaptation d'un roman d'Emmanuelle Arsan, dans lequel une femme se laisse tenter à de nouvelles rencontres à Bangkok.

Il embauche Just Jaeckin, photographe pour Vogue, dans l'idée d'un film érotique mais pas vulgaire. Jaeckin repère Sylvia Kristel, séduit par son innocence. Il faut attendre l'élection de Valéry Giscard-d'Estaing pour la fin de la censure et son arrivée au cinéma. "Cela tombe au bon moment, lors de la libération des mœurs en France". Quand contexte politico-culturel, révolution sexuelle et exotisme participent à la naissance d'un mythe.