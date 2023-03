Just Fontaine, l'homme aux 13 buts en une seule Coupe du Monde, est décédé

Pour son premier match à élimination directe, les "Bleus" héritent d'un adversaire à priori abordable en quart de finale: l'Irlande du Nord, néophyte dans la compétition et invitée surprise à ce stade. Une supériorité confirmée sur le terrain avec un nouveau doublé de Fontaine et une victoire finale 4-0 face à l'équipe du gardien Harry Gregg (rescapé de la catastrophe aérienne de Munich, quelques mois plus tôt, avec son équipe de Manchester United de retour d'un match de Coupe d'Europe depuis Belgrade) .

La France et son buteur inarrêtable sont en demi finale. Une première pour cette équipe qui améliore ainsi sa performance réalisée vingt ans plus tôt, où elle s'était inclinée (à domicile) en quart face aux futurs champions du Monde: les Italiens.

Et pourtant, la belle histoire allait bientôt s'arrêter. En demi, face au Brésil, "Justo" n'a pas fait le poids face à un gamin de 17 ans, auteur d'un triplé en 23 minutes. Pelé, la star du jour et du futur, explosait aux yeux du monde. Victoire 5-2 des Brésiliens, bien aidé par la blessure du défenseur français Robert Jonquet dès la 35ème minute (les changements étaient interdits à l'époque).

Juste le temps pour Just de soigner néanmoins ses statistiques d'un but supplémentaire et... inutile.