Just Chatting, God of War, League of Legends : les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine ?

League of Legends démontre par les chiffres qu'il est le jeu le plus tendance de la semaine.

1 - League of Legends signe la plus grosse hausse en termes d'heures visionnées cette semaine. Plus de 6,58 millions en plus et le jeu prend la première place du classement de la tendance.

2 - Monster Hunter Rise arrive deuxième. Un nombre d'heures similaire au premier avoisinant les 6,11 millions lui permettent de coller de près à LOL. Mais le plus impressionnant pour le jeu reste son taux dépassant les 1.000% d'augmentation de visionnage sur Twitch.

3 - God of War prend la troisième place du classement avec un nombre d'heures visionnées en plus cette semaine très impressionnant aussi : plus de 5,98 millions d'heures passées par les streamers sur la plateforme. Mais là aussi, son taux d'augmentation explose tous les records avec 8.632% de hausse.

4 - VALORANT prend une place de plus que la semaine dernière avec 12,2% de hausse dans les heures visionnées. En quatrième position, le jeu enregistre 3,52 millions d'heures visionnées en plus cette semaine sur Twitch.

5 -Special Events clôture le top 5 des jeux les plus tendance sur Twitch de la semaine. La catégorie habituée à la tendance signe un joli score avec 3,49 millions d'heures passées par les streamers sur les sept derniers jours. Un taux d'augmentation de 583,7%.