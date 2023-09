Jusque dans les années 70, les femmes étaient interdites de terrains de foot en Belgique

“L’avenir appartient définitivement au football féminin”. Ce sont les mots de Gianni Infantino, le président de la FIFA quand la Coupe du Monde féminine s’est refermée, cet été 2023. Est-ce vrai ? Impossible à prévoir, évidemment. Ce qui est certain, c’est que les footballeuses habitent très peu notre passé. Dans les années 60 et 70, les femmes ont tenté d’occuper le terrain. Mais il leur était interdit de jouer sur les mêmes installations que les hommes.

"On ne veut pas imiter les hommes, c’est pas ça. On veut jouer au football, comme les jeunes peuvent le faire. Il y a tant de choses pour les gamins. Pourquoi pas pour les filles ? C’est pas une quantité négligeable, les filles, quand même", ces mots sont ceux d’une joueuse de l’équipe nationale belge, lors d’un match amical en 1977. L’équipe nationale féminine de football existe depuis tout juste un an et ces femmes qui jouent au football sont encore une sorte de curiosité.