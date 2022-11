"Jusque dans la terre" de Sue Rainsford : évadez-vous dans le bizarre

Le coup de coeur de Gorian Delpâture se porte sur "Jusque dans la terre" de Sue Rainsford (Aux Forges de Vulcain). C'est la première parution en français de cette auteure américaine.

Ada vit avec son père dans une clairière, en bordure d’une forêt, non loin de la ville. Ils passent leur temps à soigner les habitants qui leur confient leurs maux et leurs corps, malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois.

Un jour, Ada s’éprend de Samson, un de ces habitants. Cette passion, bien vite, suscite le dépit voire la colère du père de la jeune fille et de certains villageois.

L’adolescente se retrouve déchirée par un conflit de loyauté entre son héritage vénéneux et cet élan destructeur qui l’emmène loin de tout ce qu’elle a connu.

Un roman qui nous emmène dans le macabre et le bizarre. On peut y retrouver des touches de "Body Horror" avec des descriptions presque cliniques des corps et des maladies. Résolument prenant et surprenant.