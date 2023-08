"Jusqu'ici tout va bien" : une comédie réjouissante avec Gilles Lellouche et Malik Benthala

La banlieue et le Paris bourgeois se rencontrent dans cette comédie de Mohamed Hamidi (Né quelque part, La vache). Un clash des classes représenté par Gilles Lellouche d'un côté et Malik Benthala de l'autre. Humour, punchlines et discours social rythment ce long-métrage qui, sans se prendre au sérieux, dit beaucoup de choses pertinentes sur notre société.

Jusqu'ici tout va bien, à voir dans votre Séance VIP, lundi 28 août à 20h30 sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde essayera de cohabiter et de mettre fin aux idées préconçues.