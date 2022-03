Jusqu'ici tout va bien": Prix Première Victor 2020 - A écouter en podcast

Le Prix Première Victor du livre jeunesse a été lancé par le Fonds Victor et la RTBF. Créé à la mémoire du jeune Victor Van Woestyne décédé en 2016 à l’âge de 13 ans, le prix souhaite avant tout inciter les enfants à la lecture et rendre hommage à ce jeune lecteur.

Le Prix est chapeauté par Deborah Danblon, passionnée de littérature jeunesse, Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne, parents de Victor et co-fondateurs du Fonds Victor, et Laurent Dehossay, membre des comités de sélection des Prix Première et président du jury du Prix Première du premier roman.

Le Prix Première Victor, qui vient compléter l’offre des prix littéraires lancés par La Première, permet également de mettre en valeur la littérature jeunesse belge francophone et de favoriser les échanges entre les jeunes et les écrivains et écrivaines.

Cette année, ce sont 800 jeunes de 12 à 15 ans qui ont voté pour leur roman favori parmi une sélection de cinq ouvrages de livres d’auteurs, traducteurs et/ou éditeurs belges francophones.. Le Prix est doté de 2500 euros ainsi que d’une campagne de promotion.

En parallèle de ce prix, le Fonds Victor organise de nombreuses activités scolaires toujours dans le but de donner aux enfants et aux jeunes le goût de la lecture. Une initiative qui sonne comme très importante et nécessaire dans un territoire belge francophone où la lecture pose beaucoup de soucis : des chiffres de 2015 révèlaient que “25% seulement des élèves de 4ème primaire ont une bonne maîtrise de la lecture, documentaire ou littéraire”.