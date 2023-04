"Jusqu’ici tout va bien", la nouvelle série de Nawell Madani divise et cartonne

"Jusqu’ici tout va bien", c’est le nom de la nouvelle série de la Bruxelloise Nawell Madani, qui est diffusée sur Netflix. Le titre, c’est évidemment un clin d’œil au film "La Haine", sorti en 1995. Sortie le 7 avril, la série est en train de faire un carton plein d’audiences sur Netflix. Elle est dans le top 10 en Belgique, en France et au Luxembourg et 7e au rang mondial. Bref, déjà un succès mais qui n’a pas laissé tout le monde indifférent et qui a essuyé certaines critiques.

La série, c’est un rêve de longue date pour Nawell Madani qui, sur ce projet, est actrice, réalisatrice, co-productrice et showrunneuse. Bref, quand Nawell rêve, elle rêve en grand et s’ajoute des bras et des casquettes plus vite que son ombre.

Un polar urbain

Mais de quoi parle la série ? Et bien il s’agit d’un polar. Un polar des temps modernes qui se passe dans l’archétype des banlieues françaises. C’est l’histoire d’une jeune journaliste d’une chaîne d’info en continu, d’origine maghrébine, dont le petit frère Sélim va se retrouver impliqué dans un accident de voiture ayant blessé un policier. Une voiture accessoirement remplie de drogue. Pour protéger le petit frère qui doit désormais fuir, les trois sœurs Fara, Souhila et Yasmina ainsi que la nièce de 17 ans, Lina, vont prendre tous les risques. Une histoire de famille, une histoire de femmes de tête et de cœur, et une histoire de grand banditisme.

Voici pour les ingrédients de la série.

C’est une série que l’on binge watch. 8 épisodes qui se laissent regarder. Dans cette série, Nawell Madani a décidé de mettre les femmes au cœur de l’histoire. Et oui, les trois sœurs, avec chacune leur caractère bien trempé, œuvrent à la protection du petit frère. D’abord Fara, jouée par Nawelle Madani. C’est une femme de tête, une femme brillante qui a fait des études pour se sortir du quartier et devenir journaliste. Elle vise le poste de présentatrice du JT dans un média d’info en continu passablement raciste et sexiste et pour lequel l’audimat vaut plus que l’information. C’est la tête forte de la famille. Celle qui élabore des plans, prend tous les risques face à un grand baron de la drogue. Yasmina, elle, c’est une mère de famille débordée par la charge mentale, qui rêve d’évasion sans jamais lâcher les siens. Avec ce personnage, Carima Amarouche apporte nuances et humour à un caractère plus complexe qu’il n’y paraît. Souhila, jouée par Kahïna Carina, c’est une mère célibataire qui élève ses deux filles dont une est atteinte de handicap et l’autre, Lina jouée par Paola Locatelli, est en pleine crise d’adolescence et de rébellion. Souhila porte le voile et accorde une importance cruciale à sa foi. C’est dit sans être répété. C’est juste comme ça.

Au cœur de ce matriarche de femmes puissantes, c’est finalement, aussi, un focus sur ce que signifie la famille que propose "Jusqu’ici tout va bien". Parce que oui, pour la famille on est prêt à tout, même à s’embourber dans les pires galères. De ce point de vue, l’écriture est finement amenée. A travers la série on interroge nos liens familiaux. Qu’est ce qui fait que nous sommes enchaînés à eux, prêt à tout pour eux et même temps rien sans eux ? Pas tous, mais les personnages, notamment féminins, sont construits avec assez de complexité pour ressentir cela.

On saluera également, l’esthétisme moderne de la série. C’est brut. Un jeu de lumière soigné qui colle à la ville.

Tout pour la représentativité

Au cœur de cette série, on retrouve l’ambition de sa créatrice de représenter la société telle qu’elle est : de toutes les couleurs, de tous les âges et de toutes les formes. C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué Nawell Madani sur le plateau de nos confrères de Clique : "J’ai mis des personnes que l’on voit peu à l’image, j’ai mis une fille invalide, parce que j’ai un neveu qui l’est. J’ai pris les enfants de Yasmina qui sont en surpoids… J’ai casté des gens qu’on n’a pas l’habitude de voir à l’image".

Vague de critiques

Ce qu’il faut dire c’est que depuis sa sortie, la série, certes, cartonne, mais elle est aussi la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes accusent Nawell Madani de véhiculer des clichés sur la communauté musulmane, notamment. Le choix de la réalisatrice d’avoir sélectionné Paola Locatelli, une métisse cap-verdienne et italienne pour jouer une jeune ado d’origine maghrébine a suscité pas mal de critiques et mêmes d’insultes.

Une animosité vive, difficile à comprendre. Certes, sur le côté banlieue, quartiers difficiles, drogue et média du clic, certains clichés sont présents. Parfois un peu trop. Disons qu’avec l’association drogue – banlieue, difficile de sortir des clichés. De ce point de vue, il s’agit du parti pris de la scénariste d’opter pour un polar moderne avec Shay en fond sonore. Et la réalisatrice l’admet, toujours sur le plateau de Clique, son travail est "perfectible", mais son intention était "noble", dit-elle.

Sur le fait que la série puisse véhiculer des clichés racistes, la scénariste s’est défendue en expliquant qu’au contraire, elle voulait également pointer du doigt le racisme à la fois des personnes blanches envers les personnes racisées mais aussi entre les personnes racisées elles-mêmes.

Alors, certes, la série n’est pas parfaite, mais en réalité elle se laisse regarder. Divertissante, avec des femmes "badass" aux commandes et en tête d’affiche, le pari de Nawell Madani est réussi."Perfectible", son travail l’est mais pour une première expérience, on se dit qu’on sera là pour la saison 2.

Et on a quand même envie de dire, tranquille Twitter tranquille !