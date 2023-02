Jusqu’à quand mon véhicule peut-il rouler en Wallonie ?

On rappellera que la pollution de l’air est à la cause plus de 300.000 décès prématurés par an en Europe dont 9000 en Belgique ainsi que plusieurs maladies et affections respiratoires et problèmes cardiovasculaires. Si on se réfère au site officiel de la région wallonne : "Au fil de l’évolution, le secteur du transport est devenu la source émettrice principale. 48% lui sont imputables dont plus de 60% aux véhicules diesel."