"Jusqu’à la mer" : un voyage fantasmagorique pour le premier roman de Daphné Vanel

"J’avais en tête de façon assez visible la toute première scène du livre où un homme dont on ne connaît pas grand-chose se réveille à côté de sa voiture au milieu d’un champ. Je trouvais que cela pouvait être un milieu assez intrigant où on se demande pourquoi il est là, ce qu’il cherche. J’avais aussi une idée un peu vague de la manière dont cela allait se terminer. À partir de ces éléments-là j’ai tiré le fil de l’histoire en essayant que ce soit le plus fluide possible. Cela s’est fait assez graduellement, de chapitre en chapitre" dévoile Daphné Vanel, une auteure qui se questionne perpétuellement, préférant être guidée "par le plaisir de lecture".