Jusqu’à 81.800 dollars pour une place au Super Bowl américain : comment les prix ont-ils explosé ces 10 dernières années ?

6800 dollars, c’est ce qu’ont déboursé certains pour assister, ce dimanche, au Super Bowl LVI entre les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati. Et encore, pour ce prix, la place est située tout en haut du stade, à près de 80 mètres au-dessus du terrain.

Et pour se retrouver en bord de pelouse, dans la zone VIP ? C’est 81.800 dollars le billet. Il s’agit des prix obtenus sur ticketmaster une dizaine de jours avant la rencontre. Au marché noir ou à la revente, les prix fluctuent jusqu’à la dernière minute.

C’est à partir des années 2010 que les prix ont commencé à exploser. Bien avant cela, dans les années 60, il était possible de trouver des places à… 12 $. Puis les prix ont augmenté. D’abord un petit peu : 30 $ la place en 1978, 60 $ en 1984 puis 100 $ en 1990.

À partir de 1997, les prix commencent à s’emballer plus rapidement avec 275 $ la place. Trois ans plus tard, il faut compter 325 $ en 2000, 500 $ en 2003. En 2009, la barre des 1000 $ est dépassée. Et en 2015, rien ne va plus avec une place à 2111 $. L’an dernier, il fallait compter… 4000 $.