Jusqu'à 8 trains par sens dans le tunnel sous la Manche

Le groupe Getlink, exploitant du tunnel sous la Manche, a annoncé mardi la mise en service d'un nouvel équipement améliorant la stabilité de son réseau électrique, ce qui permettra d'augmenter le nombre de trains passant dans le tunnel.

Eurotunnel, la division historique de Getlink chargée du tunnel, va pouvoir faire circuler jusqu'à huit trains par sens en même temps entre la France et l'Angleterre, soit 1.000 trains par jour, contre six trains par sens en même temps jusqu'à présent, a précisé Getlink dans un communiqué. Le nouvel équipement, fourni par General Electric, a exigé cinq ans de recherche et coûté 45 millions d'euros, selon le groupe. Getlink veut depuis longtemps attirer davantage d'opérateurs ferroviaires dans le tunnel, actuellement emprunté par les trains à grande vitesse Eurostar, des trains de fret et ses propres navettes transportant des camions et des voitures.