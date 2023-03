Jusqu'à 6000 euros bruts par mois : des ex-présidents de la Chambre, dont Herman De Croo et Siegfried Bracke, auraient perçu des compléments de pension illégaux

Le collège des questeurs de la Chambre a permis que les fonctionnaires dirigeants de celle-ci (greffier, greffier adjoint et directeur de la questure) touchent une indemnité correspondant à la différence entre le plafond Wijninckx et la pension due sans ce plafond. La période durant laquelle cette indemnité était versée correspondait à la durée de la fonction dirigeante jusqu’en 2003, année où il a été décidé de… la doubler.

Les anciens présidents avaient également droit à une indemnité en plus de leur indemnité de sortie en tant que parlementaire, calculée sur la base du sursalaire versé pour la fonction de président et la durée du mandat.

Plusieurs conditions devaient être réunies : avoir plus de 60 ans, ne plus siéger dans une assemblée et ne pas exercer une fonction qui serait contraire au versement de ladite indemnité.