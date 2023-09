Jusqu’à 600 euros la saison de football : la rentrée sportive des enfants coûte de plus en plus cher

Football, mais aussi basket, hockey, danse… Les cotisations en club augmentent partout, et parfois de beaucoup. En cause : le prix de l’énergie, le coût des entraîneurs, l’inflation ainsi que la location des salles.

Les clubs adaptent à la hausse leurs cotisations. Et si les mutuelles remboursent en moyenne entre 40 et 50 euros par an, les activités sportives des enfants représentent de plus en plus un budget pour les familles. C’est notamment le cas pour le football, un des sports pourtant les populaires chez nous.

On est passés de 330 à 390 euros par an

Sur son tout nouveau terrain en gazon synthétique, le RSC Beaufays accueillera cette année 540 joueurs. Son président, Cédric Haleng, a dû augmenter la cotisation annuelle de presque 20% : "Nous sommes passés de 330 euros à 390 euros" explique-t-il. "On a été obligés puisque nous sommes en train de rénover nos vestiaires et notre buvette. On a dû subir l’augmentation des énergies, et c’est pour ça aussi que nous avons décidé de faire ces travaux importants avec une isolation complète du bâtiment et la pose de panneaux solaires."

Sur le bord de la touche, les mamans de Pierre-Alexandre et Zacharia sont plutôt fatalistes : "Il faut bien payer les coachs, on n’a plus rien pour rien. Tout a augmenté. Il faut bien qu’ils payent l’électricité, qu’ils payent tout le reste. On est tous dans le même bateau". "Il faut bien que les enfants fassent du sport. Je pense que ça aurait été la même chose ailleurs" témoignent les deux femmes.

Nous avons contacté d’autres clubs. Au foot école de Wanze Bas-Oha, la cotisation a grimpé à 400 euros. Au RFC Liège, elle varie entre 425 et 600 euros. A Blegny foot, entre 245 et 365 euros. Par contre, le FC Goé, un club à Limbourg, reste à un prix ultra-démocratique : 150 euros.