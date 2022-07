Jusqu’à 43 °C ressentis par endroits : les États-Unis subissent d’extrêmes températures et un incendie en Californie

L’illustration de la menace du dérèglement climatique

La chaleur étouffante, qui montre la menace que représente le réchauffement climatique, était notamment ressentie dans la capitale Washington, où les températures pourraient flirter avec la barre symbolique des 100 degrés Fahrenheit (37 à 38 degrés Celsius). New York n’était pas épargnée, avec des températures proches de 35 degrés.

La température ressentie pourrait aussi atteindre 43 degrés dans certaines zones de l’Utah (ouest), de l’Arizona (sud) et dans le Nord-Est, selon NWS.

A Boston, où la maire Michelle Wu a décrété un "état d’urgence lié à la chaleur", prévoyant l’ouverture de lieux municipaux pour se rafraîchir et des piscines ouvertes plus longtemps, il pourrait faire 37 degrés dimanche.

Des températures qui attisent les incendies

Cette chaleur augmente les risques d’incendie. À l’ouest des Etats-Unis, un important feu de forêt, "Oak Fire", s’est déclaré vendredi dans le comté de Mariposa, près du Parc national de Yosemite, dont les séquoias géants avaient déjà été menacés par le feu il y a une dizaine de jours.

Étendu sur une surface de plus de 2500 hectares, "Oak Fire" a déjà détruit dix propriétés et en a endommagé cinq autres. Il n’est pas du tout maîtrisé, selon un bulletin samedi matin du Département californien des forêts et de la protection contre le feu.