Jusqu'à 42 degrés attendus en Grèce lors d'une nouvelle vague de chaleur

Une vague de chaleur devrait frapper la Grèce de jeudi à dimanche au moins, prévoient les météorologistes. Les régions centrales seront les plus touchées, avec des températures qui pourront atteindre 42°C.

L'eau de la mer devrait également être plus chaude que d'habitude, avec des températures entre 26 et 28°C pour la mer Egée et la mer Ionienne dans les prochains jours.

Les conseils des médecins pour affronter la vague de chaleur sont sans cesse répétés à la radio. Ils mettent la population en garde contre les risques de problèmes cardio-vasculaires, car il est difficile de récupérer pendant la nuit sous les fortes chaleurs.