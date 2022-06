Jusqu’à 27 ou 28 degrés ce mercredi

Vendredi, sera marqué par des températures qui seront encore plus élevées. Le thermomètre grimpera facilement autour des 30 à 31 °C dans les agglomérations. Le plus frais, à la mer avec 27 °C et 28 °C en Ardenne. Les nuits seront plus chaudes. Les minima ne descendront plus en dessous des 20 °C

Samedi, s’annonce la plus chaude journée de cette période de chaleur. Les maxima iront jusqu’à atteindre les 34 à 36 °C sur une grande partie du pays. Un peu moins chaud au littoral avec 30 °C.

Pour la suite, cela reste à confirmer car les modèles divergent. Une dégradation orageuse serait possible durant la nuit de samedi à dimanche ainsi que durant la journée de dimanche. Les températures baisseront, mais resteront bien estivales entre 25 et 32 °C.