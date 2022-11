Changer d'opérateur télécom pourrait vous faire économiser jusqu'à 240 euros selon l'IBPT

Ceux qui optent pour un pack alliant produits fixes et mobiles peuvent également souvent réaliser des économies importantes. Cela peut se faire en comparant toutes les offres du marché, mais aussi en adaptant les achats aux besoins réels, c'est-à-dire en les faisant correspondre à des besoins concrets.

Pour certains profils, le passage à une autre marque que Proximus, Telenet ou VOO permet ainsi de réduire la facture de 241 euros par an en moyenne.

Les consommateurs peuvent également élargir leur choix en "panachant" les fournisseurs, c'est-à-dire en prenant un opérateur différent pour leurs besoins fixes (Internet, télévision, téléphonie fixe) et leurs besoins mobiles, par exemple, suggère l'IBPT.

Pour savoir quelles offres répondent le mieux aux besoins individuels et quels plans tarifaires disponibles sont les plus avantageux, il existe le simulateur tarifaire www.meilleurtarif.be, rappelle enfin l'Institut. Il suffit au consommateur de cliquer sur le bouton qui renvoie au simulateur tarifaire depuis la page client de son opérateur actuel. Tout se déroule ensuite automatiquement : les données de consommation réelles sont alors utilisées pour comparer et classer les plans tarifaires existant sur le marché.