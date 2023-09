Jusqu’à 20,30 € la séance : le cinéma est-il devenu un produit de luxe ?

En bas du classement, on retrouve les salles de cinéma Le Stockel à Woluwe-Saint-Pierre (8 euros le ticket), le Ciné Centre à Rixensart et L’Etoile à Jodoigne (7 euros le ticket). Trois salles gérées par Alexandre Kasim.

Pour lui, ce prix unique et démocratique est une évidence. "Dans mon cas, on regarde avant tout le nombre de spectateurs qui ont foulé le seuil des différents cinémas durant l’année, et la priorité est de maintenir, voire de stabiliser ou d’accroître le nombre de spectateurs avant de penser uniquement aux sous rentrés en caisse", nous confie-t-il.

"L’idée est que le plaisir du cinéma reste accessible au plus grand nombre et ceci sans pénaliser les familles plus nombreuses et les gens aux revenus plus modestes", ajoute l’exploitant.

Dans ces cinémas avec un seul grand écran, il y a évidemment moins de choix et de séances pour chaque film, la démarche des spectateurs est différente. Mais Alexandre Kasim mise sur le charme de ses belles salles et le côté plus familial.

"Nous offrons une qualité à travers des salles uniques qui n’ont jamais été divisées pour accroître l’offre, insiste-t-il, ce qui permet aux spectateurs d’être toujours dans une même salle unique et magique, et ça naturellement, ça a son poids dans la balance".