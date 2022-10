Jusqu'à 1600 euros pour un particulier : pourquoi les acomptes d'énergie explosent en octobre, alors que le cours du gaz est plutôt en baisse ?

C’est ce qui explique les sommes folles d’acompte qu’on voit circuler en ce moment… et que beaucoup disent ne pas pouvoir ou ne pas vouloir payer. Ce qui pourrait entraîner d’autres complications, comme l’explique l’Echo ce jeudi : les petits fournisseurs doivent acheter l’énergie à des prix élevés, ils doivent avancer des sommes importantes pour garantir les transactions sur les marchés, et doivent payer les gestionnaires de réseau. S’ils ne reçoivent plus (assez) de liquidités, à cause des difficultés légitimes des consommateurs, ils risquent tout simplement la faillite par manque de liquidités.

Or, si ces petits fournisseurs ne peuvent honorer leurs transactions, cela aurait des conséquences en cascade avec des reprises de contrat, et des transactions de dernière minute aux prix les plus hauts. C’est pourquoi la ministre de l’Energie a déposé une proposition rendant possible l’octroi d’une garantie d’État aux fournisseurs et aux intermédiaires dans la chaîne de valeurs du gaz et de l’électricité.