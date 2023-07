Jusqu’à 15.000 personnes attendues au Bal National ce jeudi : "C’est une fête populaire dans le vrai sens du terme"

Ce jeudi soir, comme chaque veille de fête nationale depuis 20 ans, se tiendra le Bal National. Depuis 2003, la capitale propose sur la place du Jeu de Balle, épicentre des Marolles, un bal populaire, animé par des personnalités emblématiques de la culture belge. La première édition célébrait les dix ans de règne du roi Albert II. Deux décennies plus tard, le Bal national fêtera les dix ans de Philippe sur le trône. Pour l’occasion, le Roi et la reine Mathilde seront présents.

Pour en parler, qui de mieux que Thierry De Coster, présentateur de ce bal depuis sa création et qui, cette année encore, incarnera avec son acolyte flamand, un concierge de la place du Jeu de Balle. "Il y a de belles fêtes régionales, mais il manquait une fête nationale pour ceux qui aiment la Belgique. C’est vraiment le bal qui rassemble tout le monde, une fête populaire dans le vrai sens du terme. On a toutes les classes sociales, toutes les tranches d’âge, toute la population et les Marolliens qui ont tendance à ne pas bouger, qui sont chez eux. C’est vraiment un grand moment", se réjouit-il.

On a besoin de se mélanger.

Pour Thierry De Coster, ce genre d’évènement est l’occasion de dépasser les divergences, qu’elles soient politiques ou culturelles. "C’est le langage du cœur et le langage artistique sur lequel je mise, où on se dit 'oui, on a besoin de se mélanger'. Et pas seulement avec les Flamands. Avec tout le reste aussi. On est des citoyens du monde. Et je pense qu’on peut être fiers d’être des bâtards à ce niveau-là. Il faut arrêter de vouloir en permanence être entre soi, entre ceux qui pensent qu’ils ont plus raison que les autres."

Dès 19h30, les concerts gratuits s’enchaîneront avec notamment Sttellla, Alec Mansion, De Romeo’s ou DJ Daddy K. Un hommage sera rendu au Grand Jojo, qui a participé à plus de la moitié des éditions de ce Bal national, ainsi qu’à Arno, Nicole Josy et Claude Barzotti. Jusqu’à 15.000 personnes sont attendues. Le lendemain, dès 17h00, place au Resto national. Près de 2000 personnes sont attendues pour un grand repas de moules frites.