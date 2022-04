Jürgen Klopp sur Sadio Mané : "Il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d’Or"

Liverpool a pris une belle option sur la finale de la Ligue des champions en battant Villarreal 2-0. Buteur, Sadio Mané a, une nouvelle fois, été capital pour son équipe. En conférence de presse, Jürgen Klopp lui a rendu hommage tout en bottant en touche une question concernant le Ballon d’Or.

En conférence de presse, un journaliste s’est adressé à l’entraîneur allemand en lui demandant s’il trouverait "injuste" que le Sénégalais ne remporte pas le Ballon d’Or à la fin de la saison. Sa réponse ne s’est pas fait attendre. "Sadio est un joueur exceptionnel qui fait une saison extraordinaire. Je n’ai rien à avoir avec le Ballon d’Or et ce genre de choses. Je ne comprends pas cela à 100%. C’est un joueur de classe mondiale. Il a encore fait un très bon match pour nous ce soir. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez me poser cette question, alors que la saison n’est pas terminée. Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d’Or. C’était comme cela la plupart du temps. Si tu n’es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des champions, ce que nous n’avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons. Sadio veut aider l’équipe et c’est ce que j’aime."

Si les victoires en Ligue des champions ont, en effet, beaucoup compté dans le résultat du Ballon d’Or ces dernières années, rappelons que les critères d’attribution de la prestigieuse récompense ont changé récemment. Désormais, le palmarès passe au second plan, derrière les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants". Du coup, même en cas de titre européen, le Sénégalais n’est assuré de rien et devra marquer les esprits pour devancer ses autres concurrents, Karim Benzema en tête.