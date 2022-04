Jürgen Klopp, arrivé en 2015, prolonge avec Liverpool jusqu'en juin 2026

"Je suis vraiment, vraiment heureux. Cela fait maintenant six ans et demi que FSG (le propriétaire américain de Liverpool) a trouvé que c'était une bonne idée de faire venir un Allemand (...) Wow, c'est une longue période dans le football", a détaillé Klopp, qui est actuellement l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps en Premier League. Outre la C1, Liverpool est encore en lice pour un quadruplé inédit dans le football anglais.

Vainqueur de la Coupe de la Ligue, fin février, le club n'a qu'un point de retard sur Manchester City en championnat, alors que les deux équipes ont cinq rencontres à disputer et il est aussi qualifié pour la finale de la Coupe d'Angleterre qui se tiendra le 14 mai, contre Chelsea.