Jurbise : l’ancienne école Léon Maistriau est partie en fumée

Le feu a pris ce matin dans les anciens bâtiments du Lycée Maistriau. Ils étaient inoccupés depuis une dizaine d’années et appartenaient depuis un an à la commune de Jurbise. Pour les autorités, il s’agit d’un incendie volontaire.

L’alerte a été donnée vers 10 heures. Des fumées étaient visibles de très loin. Les services de secours sont arrivés en nombre pour éteindre les flammes qui ravageaient les bâtiments. "Nous avons racheté toute la parcelle il y a un an, environ", explique la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant. "Les bâtiments préfabriqués devaient être détruits, car c’est là que seront construits la future Cité administrative et le centre sportif.

Les lieux n’ont pas reçu la visite d’un expert judiciaire, mais les vidéos des caméras de surveillance toutes proches ont été analysées. "Elles ne révèlent aucun mouvement suspect aux abords du bâtiment. On ne voit personne, ni entrer, ni sortir", précise Eric Joly, substitut du Procureur du Roi à Mons.

La bourgmestre de Jurbise ne croit pas en la thèse d’un sinistre accidentel. "Il n’y a plus de gaz, plus d’électricité depuis longtemps. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Difficile d’expliquer que le feu ait pris spontanément ! Je trouve ça désolant car l'incendie aurait pu se propager à d’autres habitations, et avoir des conséquences beaucoup plus lourdes".

Les pompiers n’ont procédé à aucune évacuation dans le voisinage. Tout est rentré à présent rentré dans l’ordre.