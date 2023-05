Jurbise : Des pâtes à la ferme, c’est le pari des "Cousins"

Un an plus tard, ils proposent une gamme de farines et deux types de pâtes. Les ventes se concentrent sur quelques commerces locaux et épiceries fines. "On voulait revenir à du local, du circuit court, donc ce n’était pas cohérent de vendre en supermarché".

Parallèlement, ils nouent des partenariats avec des artisans locaux. Dimitri Heyman est boulanger, à quelques kilomètres de là (Ghlin). Deux fois par semaine, il fabrique du pain à base de la farine "des Cousins". "On collabore au maximum. On fait du cramique à l’épeautre blanc, du pain au levain. On aime bien fabriquer avec des circuits courts : on sait d’où ça vient, et les gens aussi ! Et puis, la qualité est différente. Ces produits-là, fabriqués avec ces farines, on les conserve une semaine". Le prix est plus élevé, évidemment. Il se répercute sur les produits finis. Les clients acceptent-ils de mettre un euro de plus pour un pain "plus local"? "Oui, il y a une clientèle pour cela", nous assure le boulanger. "Les gens savent que c’est de la qualité, produit dans leur région et dans les bonnes conditions. Et ce pain est plus nourrissant aussi : on mange une tartine, on est calé jusqu’à midi. Un client me le disait encore tout à l’heure !".