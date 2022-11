Jurbise comptera bientôt 1 caméra de surveillance pour 85 habitants.

Jurbise fait partie de la zone Sylle et Dendre qui regroupe 6 communes : Brugelette, Chièvres, Enghien, Jurbise, Lens et Silly. Le taux de criminalité est l’un des plus faible de l’arrondissement de Mons. La commune avait-elle vraiment besoin de ces caméras ? Car Jurbise, ce n’est pas Chicago "non, mais justement il faut tout faire pour que cela reste une commune calme" justifie la bourgmestre Jacqueline Galant "on a quand même des cas de vols. Et un vol est toujours un vol de trop. Et donc il faut tout mettre en œuvre pour que les citoyens se sentent en sécurité et que ce soit une commune où il fait bon vivre."

Pour que les caméras puissent fonctionner correctement, Jurbise a décidé de maintenir son éclairage public. La bourgmestre assure que la commune fera des économies d’énergie autre part.