Jurbise : Anthony Marais a changé de vie pour devenir "musher"

Longtemps, Anthony a refoulé cette passion, et l’envie d’avoir lui aussi des "chiens-loups". "Il y a dix ans, j’étais dans une station de ski en France, et j’ai assisté à une compétition de mushing. Ce jour-là, je me suis dit 'c’est ça'. Mais au début, on n’ose pas. On a un travail, une vie. J’habitais à Bruxelles. Et puis un jour, quelque chose se passe. Un changement dans sa vie personnelle. On décide d’acheter son premier chien. Puis un deuxième…" Et un jour, on en a 14 dans son jardin…