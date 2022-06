"Jurassik World : Le monde d’après" réunit tous ses fans, et clôture la saga

On a toujours pensé que l’homme était la créature la plus dangereuse de cette planète mais depuis peu, l’homme partage son environnement avec… Les dinosaures. Ils sont partout. Et il faut vivre avec. Pas facile, surtout en plein vol, quand votre avion doit non seulement éviter les gros nuages, la foudre et les ptérodactyles. Sur la route, quand votre voiture doit éviter les nids de poules et les tricératops. En forêt, quand vous ne tombez pas sur une racine d’arbre qui dépasse, il vaut mieux ne pas tomber sur un vélociraptor ! Bref, le vivre ensemble dino-humain n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Voilà, en définitive, le message de ce sixième et dernier épisode de la saga " Jurassic Park " lancée il y a presque 30 ans, en 1993. D’ailleurs, ce film, il s’intitule " Jurassic world : Le monde d’après " ! Techniquement toujours aussi réussi, même si aujourd’hui, les dinos font moins peur qu’avant car il n’y a plus l’effet surprise, malgré des monstres de plus en plus féroces et plumés… il y a du Darwinisme assumé dans l’air. Et il faut avouer que tout est fait pour assurer le divertissement sur grand écran. A l’image d’un " Top Gun 2 ", ou d’un " Ghostbuster afterlife ", ce " Jurassic " rassemble l’ancienne et la nouvelle génération de fans (chose que les derniers épisodes de la saga " Star Wars " n’ont jamais réussi à faire). Cet épisode boucle la boucle en rassemblant les héros de la première trilogie (Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum) et ceux de la seconde (Bryce Dallas Howard et Chris Pratt). Tout le monde y trouve sa place, s’entraide et cohabite. Les maîtres-mots de cet ultime retour. C’est alors que nous comprenons cette expression entendue et souhaitée pendant ces deux ans de confinement, ce "monde d’après" !

Autre genre avec ce drame anglais intitulé " Nowhere special ".