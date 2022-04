"Jurassic World : Le Monde d’Après" : la 2e bande-annonce épique

Jurassic World 3 se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce super bien foutue !

On s’approche tout doucement de la sortie du nouveau volet de la saga Jurassic World et pour l’occasion, Universal Pictures a dévoilé la deuxième bande-annonce de "Jurassic World : Le Monde d’Après".

Le film réunit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill dans ce Monde d’Après, où les dinosaures cohabitent avec les humains. Deux minutes de trailer suffisent pour nous mettre l’eau à la bouche ; les images sont dingues ! Et on parle des effets spéciaux ? Les combats avec les dino semblent toujours un peu plus réels.

Vivement le 8 juin !