Jurassic World : Le monde d’après de Colin Trevorrow

Déjà 29 ans que Jurassic Park, adapté du roman de Michael Crichton paru en 1990, et réalisé par Steven Spielberg, sortait en salle et connaissait le succès que l’on sait, raflant au passage trois Oscars !

Dans ce film, on y suivait la création par l’excentrique John Parker Hammond, PDG multimilliardaire de la puissante compagnie InGen, d’un parc d’attractions peuplé de véritables dinosaures sur Isla Nublar, son île privée au large du Costa Rica, après que son équipe de chercheurs avait réussi à recréer des dinosaures vivants de plusieurs espèces.

On y faisait la connaissance des paléontologues Elie Sattler et Alan Grant et du mathématicien passionné par la théorie du Chaos, Ian Malcom qui devinrent les incontournables des suites données au film : Le monde perdu : Jurassic Park en 1997 avec toujours aux manettes Steven Spielberg, et Jurassic Park 3 réalisé par Joe Johnston en 2001.

En 2015 Jurassic World annonçait une nouvelle trilogie. Dans ce premier opus, le rêve de John Hammond d’un gigantesque parc d’attractions autour des dinosaures est enfin réalisé par Simon Masrani qui a racheté InGen. Trois ans plus tard, Jurassic World : Fallen Kingdom voyait ce qu’il restait du parc enseveli sous la lave d’un volcan en éruption. Plusieurs espèces de dinosaures parmi les plus dangereuses allaient s’échapper et se retrouver en pleine nature… annonçant en quelque sorte Jurassic World : Le monde d’après.