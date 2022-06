"Jurassic world : Dominion", un film affligeant selon Cathy Immelen

Ce troisième volet Jurassic World avait pourtant tout en main pour être une réussite. L’épisode précédent se terminait sur un "cliffhanger", les dinosaures étaient libérés et sur le point d’envahir les villes. Evidemment, quand Jurassic Word 3 démarre, on s’attend au cataclysme et bien… Pas du tout, il commence 4 ans après l’épisode 2 et les hommes cohabitent avec les dinosaures comme si de rien était. Après quelques minutes, le spectateur est déjà dans la déception, et ça ne va pas aller en s’améliorant.

Le retour des héros du premier Jurassic Park : Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern n’ont rien apporté, le scénario est indigent, les enjeux d’une platitude affligeante et la mise en scène extrêmement brouillonne, explique Cathy.