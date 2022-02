"Jurassic World 3" s'offre une bande annonce joyeusement WTF, aussi délirante que réjouissante

La bande-annonce, qui mélange les ambiances western sous la neige et scènes de poursuite en ville façon Jason Bourne ou James Bond, déménage telle un film d’action musclé et nous " transporte 4 ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues ".

Combats et courses-poursuites, Chris Pratt chevauche la plaine glacée côte à côte avec un troupeau de dinosaures tandis que Bryce Dallas Howard réalise des cascades impressionnantes, poursuivie par son prédateur.