Jurassic Park : il y a 30 ans les dinosaures revenaient sur terre

Heureusement, il nous reste cette incroyable saga pour y croire. Une saga à lire également car "Jurassic Park", à la base, c’est le titre d’un livre écrit par Michael Crichton et publié en 1992. Crichton est réellement un auteur intéressant et à (re)découvrir. D’abord, il a écrit de nombreux romans adaptés au cinéma comme "Congo", "Sphère" ou "Le mystère Andromède". Il a aussi imaginé pour le Cinéma "Westworld" avec Yul Brynner où des robots à l’apparence humaine servent à amuser les visiteurs d’un parc à thème. Ce film, c’est l’ancêtre de "Terminator". On lui doit encore la série télé "Urgences". Michaël Crichton, c’est donc l’un des pionniers d’un genre littéraire et culturel très particulier qu’est le techno-thriller voire le bio-punk. Alors non, un bio-punk ce n’est pas un punk à chien qui mange du boulgour. Les romans de techno-thriller sont des bouquins teintés de science et de fiction, ce sont des polars de science-fiction. Bref, voilà un mélange des genres qui rend les propos publiés extrêmement crédibles et prenants. Et ce livre "Jurassic Park", c’est exactement ça. Quand on lit le roman, on y croit plus que jamais car tout nous est expliqué et justifié via des formules mathématiques. Il y a même dans ce livre des pages entières de relevés ADN. Bon ok, c'est parfois indigeste à la lecture car Crichton, il va souvent trop loin mais qu’importe, ça renforce le récit. En plus, ce livre est beaucoup plus sombre, plus cruel, plus dense (trop même) que le premier film de la saga. Un livre qui développe des idées vues dans les autres opus siglés "Jurassic Park" !