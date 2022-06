Jurassic Park : 10 fun facts sur le film de 1993

Eh oui, l'affiche du film a beau montrer un très gros spécimen, les dinosaures n'apparaissent que très peu à l'écran. Si l’on additionne toutes les secondes d’apparition des dinosaures, on se rend compte qu’on les voit pendant 15 minutes, soit un peu plus de 10% de la durée totale du film. Vu les moyens techniques et humains que demandait chacune de ces apparitions, on peut comprendre qu’on les ait si peu vus.