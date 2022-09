"Jurassic cash" : le business des dinosaures dans Doc Shot

" Je voudrais que ce foutu système s’effondre ! ", se lamente un paléontologue. Et pourtant... c’est grâce à ces millions de dollars que nul musée ne pourrait se payer que les recherches continuent. Les fossiles atterrissent peut-être dans des salons privés, mais ils ne s’effritent pas dans le sable, pourrait-on argumenter. Dans cette course aux dinos, c’est ni plus ni moins toute une vision de société qui se joue : à qui appartient le bien commun ?