Juprelle : une première récompense pour le jeune domaine viticole Tour de Tilice

Simon Delforge, le créateur du Domaine Tour de Tilice est le seul vigneron de la province de Liège à avoir obtenu une médaille lors de ce concours : "J’étais très, très ravi d’avoir une telle récompense. Le vignoble est très, très récent. C’est la première cuvée qu’on réalisait chez nous de A à Z. Être présent dans quelques beaux restaurants liégeois, c’était déjà une belle récompense. D’avoir cette médaille lors du concours, c’est encore plus gratifiant, surtout pour une première. Ça nous encourage à continuer à travailler comme on a déjà commencé et à faire de mieux en mieux. Il faut qu’on continue à bien travailler pour que toutes les cuvées suivantes soient toujours à la hauteur ou même encore mieux.".

Le Domaine Tour de Tilice fait aussi figure de petit poucet face aux autres vignerons wallons distingués. Ces derniers sont au nombre de quatre. Le Domaine du Ry d’Argent à Bovesse a obtenu une grande médaille d’or pour sa Grande Réserve Lisy. Le Brut de Brabant 2019 du Domaine W de Saintes a été récompensé par une médaille d’argent. Trois médailles d’or et une d’argent ont été décernées à différentes cuvées Ruffus du Vignoble des Agaises à Haulchin. Le Domaine du Chant d’Eole à Quévy-le-Grand a, lui, décroché une médaille d’or et deux d’argent.