Jupille : les cuves de brassage d’AB Inbev chauffées aux coques de malt d’orge

Dans la bière ou plutôt dans le processus brassicole, c’est comme dans le cochon : tout est bon ou en tout cas utilisable.

Lorsqu’on chauffe le malt d’orge, on obtient une partie liquide qui sert à faire la bière. La partie solide résiduelle, la drêche, est utilisée pour l’alimentation du bétail. Reste les coques de malt.

AB Inbev avait déjà réussi à séparer ces coques du reste, encore fallait-il leur trouver une utilisation. Et bien, ces coques servent désormais à produire de l’énergie et à chauffer les cuves de brassage.

Tout cela grâce à un investissement dans un processeur de biomasse, installé, et c’est une première, dans l’usine de Jupille.

Un investissement de 2,6 millions d’euros qui permet de faire des économies financières en énergie, d’éviter un charroi pour évacuer les coques et d’économiser également 2,7 tonnes de CO2.