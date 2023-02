Jupiler Pro League : Selemani nettoie la lucarne de Bossut d’un coup franc splendide

Si Zulte Waregem est finalement parvenu à arracher le nul à domicile face à Courtrai, les locaux ont souvent été malmenés par leurs visiteurs. Des adversaires qui pensaient sans doute avoir fait le plus dur juste avant la pause en inscrivant le 1-2 sur un coup franc direct de Faïz Selemani.

Une chose est sûre, Samy Bossut aura joué la seconde période sans toile d’araignée dans le coin gauche de sa cage. Grâce (ou à cause c’est selon) à un magnifique envoi de Selemani. Alors que le coup franc semblait quelque peu lointain, le numéro 10 courtraisien n’a pas hésité une seconde pour tenter sa chance. Sa frappe puissante et flottante était imparable pour le portier local. Un beau but finalement inutile puisque Courtrai ne sera pas parvenu à conserver cet avantage.