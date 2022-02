Jupiler Pro League : Louvain empoche les trois points à Ostende, Saint-Trond vainqueur à Courtrai

Oud-Heverlee Louvain a empoché les trois points dimanche lors de son déplacement à Ostende (1-3) à l'occasion de la 26e journée de Pro League. Les Universitaires ont mené de deux longueurs grâce aux buts de Levan Shengelia (0-1, 34e) et Sory Kaba (0-2, 48e) avant que le KVO ne réduise l'écart via Maxime D'Arpino (1-2, 56e). A peine entré en jeu, le rapide Mousa Al-Tamari a profité d'un assist de Xavier Mercier pour sceller l'issue du match (1-3, 85e).

Au classement, Louvain (30 pts) est 12e devant le Standard (29 pts), tenu en échec par le Cercle de Bruges, et Ostende (27 pts).

Plus tôt dans la journée, Courtrai s'est incliné face à Saint-Trond, 1-3. Les buts ont été inscrits par Koita (11e), Brüls (39e) et Hayashi (86e) pour Saint-Trond, et Kadri (61e) a sauvé l'honneur courtraisien.

Cette victoire permet à Saint-Trond de se rapprocher de Courtrai au classement et, par la même occasion, des playoffs 2. Les Canaris sont désormais 11es avec 31 points, à 4 points du Cercle (8e, 35 pts).