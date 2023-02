Jupiler Pro League : La Gantoise serait à la recherche d’actionnaires

La Gantoise chercherait des actionnaires et a passé une annonce en ce sens, rapporte l’agence de presse économique Bloomberg vendredi.

Les acheteurs potentiels se voient offrir "l’occasion unique d’acquérir un club de football emblématique, stable et bien géré faisant partie des meilleurs clubs en Belgique" promet l’annonce de Tifosy, qui conseille les propriétaires du club, dans les documents consultés. Ni Tifosy, une société d’investissement britannique fondée par Fausto Zanetton et feu Gianluca Vialli, ni le club gantois n’ont encore réagi. L’annonce vante aussi le fait que La Gantoise, 5e du championnat de Pro League, a joué l’Europa League à quinze reprises et une fois la Ligue des Champions. Le stade de Gand, la Ghelamco Arena, dispose de 20.000 places. La Gantoise est dirigée depuis 1999 par Ivan De Witte qui détient 25% des actions. Son bras droit, le directeur général, Michel Louwagie en possède lui 15%. Le reste de l’actionnariat est composé d’une dizaine de personnes.